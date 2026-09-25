Yerel basında yer alan bilgilere göre Tovar, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Trump’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve çeşitli Latin Amerika ülkelerinden temsilcilerin bulunduğu görüşmeye katıldı.

YETERİNCE BİLGİLENDİRİLMEDİ

Toplantının ardından harekete geçen Fernandez, Tovar’ı görüşmeden önceden haberdar edilmediği gerekçesiyle görevden aldı. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tepkinin Tovar’ın toplantıya katılmasına yönelik olmadığı, asıl sorunun Devlet Başkanı’nın yeterince bilgilendirilmemesi ve toplantıya katılabilmesi için kendisine gerekli imkanın sağlanmaması olduğu belirtildi.

FERNANDEZ, ABD’DEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan gelişmenin ardından açıklama yapan Fernandez, toplantıya katılamadığı için ABD tarafına özür iletti. Fernandez’in konuşmasının yapıldığı etkinlikte ABD’nin San Jose Büyükelçisi Melinda Hildebrand da yer aldı.

Toplantı davetinin kendisine gerektiği şekilde ulaştırılmadığını söyleyen Fernandez, yaşananları değerlendirdi. Tovar’ın görevden alınmasına ilişkin ise Fernandez, “Bu tarz hatalar göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı.

139 GÜNLÜK GÖREV SONA ERDİ

Manuel Tovar, Fernandez’in göreve başlamasının ardından 8 Mayıs’ta Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. Ancak yaşanan kriz sonrası görev süresi yalnızca 139 günle sınırlı kaldı.

Tovar böylece ülke tarihinde Dışişleri Bakanlığı koltuğunda en kısa süre görev yapan isim oldu.