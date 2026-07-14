ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham'in yasalaşması için çalıştığı Rusya yaptırım paketini destekleyeceği açıklandı.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Trump'ın bu kararı, Graham'in vefatının ardından tasarının Kongre'den geçiş sürecini daha da kolaylaştıracak.

Demokrat Senatör Richard Blumenthal ve hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Graham, cuma günü yaptıkları açıklamada, yürüttükleri kapsamlı müzakerelerin ardından yönetimle bir anlaşmaya vardıklarını ve Beyaz Saray'ın paketi desteklemeye hazır olduğunu belirtmişti.

Ancak geçmişte bu tür yasal düzenlemeleri eleştiren ve yaptırımlar konusunda kendisine daha doğrudan bir takdir yetkisi verilmesini isteyen Trump'ın tasarıyı doğrudan destekleyip desteklemeyeceği o an için belirsizliğini koruyordu.

Pazartesi akşamı bir muhabirinin "yaptırım yasasını imzalayıp imzalamayacağı" yönündeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Evet, bunun üzerinde konuşuyoruz. Çok yakında kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlarla Rusya'nın petrol, gübre ve gıda ihracatına darbe vurulması hedefleniyor. Yaptırımların ne zaman geleceği ise henüz kesinleşmedi.