The Intercept Media ile basın özgürlüğü alanında faaliyet gösteren Freedom of the Press Foundation, Trump ve bazı Beyaz Saray yetkilileri hakkında New York Güney Bölge Mahkemesi’nde dava açtı.

‘YÜKSEK ÜCRETLER KARŞIĞINDA ERİŞİM’

Davacı kuruluşlar, Truth Social paylaşımlarına diğer kullanıcılardan önce ve daha hızlı ulaşmak isteyen kişi ve kurumlara yüksek ücretler karşılığında erişim sağlanmasını eleştirdi. Dava dilekçesinde, söz konusu uygulamanın "yozlaşmış ve Anayasa'ya aykırı" olduğu öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMALARA ÜCRET KARŞILIĞINDA ERKEN ERİŞİM İDDİASI

Dilekçede, Trump’ın askeri operasyonlar, hükümet atamaları ve dış politika gibi kamuoyunu ilgilendiren bazı duyuruları Truth Social üzerinden yaptığına dikkat çekildi.

Trump ile üst düzey hükümet yetkililerinin piyasalar üzerinde etkili olabilecek paylaşımlarına daha erken ulaşmak isteyen kullanıcılardan aylık 100 bin dolara kadar ücret talep edildiği iddia edildi.

Davacı kuruluşlar, bu sistemin özellikle gazetecilerin haberleri takip etmesini ve kamuoyuna aktarmasını zorlaştırdığını savundu. Truth Social'ın dışarıdan otomatik şekilde veri toplayan sistemleri engelleyeceğine ilişkin açıklamalarının da uygulamayla birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

'SON DERECE YOZLAŞMIŞ' SUÇLAMASI

Dava dilekçesinde uygulamaya ilişkin sert ifadeler kullanıldı. Dilekçede, "Bu son derece yozlaşmış bir nitelik taşıyor. Başkan, kendi şirketine ödeme yapmaya istekli ve imkanı olan kişilere 'piyasayı etkileyen' devlet bilgilerini vererek maddi kazanç elde etme konumunda bulunuyor" denildi.

Davacılar, resmi hükümet duyurularının ücretli bir platform üzerinden diğer kişilerden daha hızlı alınabilmesinin kamuoyunun bilgiye eşit şekilde ulaşmasını engellediğini ileri sürdü.

Bu nedenle mahkemeden, hükümete ilişkin resmi açıklamaların "yalnızca" ücret ödeyen kullanıcıların daha hızlı erişebildiği bir sistem üzerinden paylaşılmasının önüne geçilmesi istendi.

TRUTH API GEÇEN AY DUYURULMUŞTU

Trump Media & Technology Group, söz konusu sistemin altyapısını oluşturacak Truth API hizmetini geçen ay duyurmuştu.

Şirket, yeni hizmetin finans kuruluşlarına Truth Social’daki etkili hesapların paylaşımlarına lisanslı ve gerçek zamanlı veri erişimi sağlayacağını açıklamıştı. Truth API’nin 1 Ağustos’tan itibaren kurumsal müşterilerin kullanımına açılmasının planlandığı belirtilmişti.