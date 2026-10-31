Palm Beach Daily News tarafından yayımlanan fotoğraflara göre, ABD Gizli Servisi'nin "yüksek bir tehdit ortamı" uyarısında bulunmasının ardından Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutunun yakınında bulunan yüzen bir mavnanın üzerine iki adet Avenger hava savunma sistemi yerleştirildi.

Humvee tipi askeri araçların üzerine monte edilen ve kısa menzilli füzelerden oluşan Avenger sistemlerinin, olası saldırıları ve alçaktan uçan hava araçlarını engellemek üzere tasarlandığı biliniyor. Söz konusu sistemler, geçtiğimiz ağustos ayında Trump New Jersey'deki Bedminster golf sahasındayken de görüntülenmişti.

Gelişmeye ilişkin The Telegraph'a açıklamada bulunan bir ABD Gizli Servisi sözcüsü, “ABD Gizli Servisi yüksek bir tehdit ortamında faaliyet göstermektedir ve korumamız altındaki kişileri güvenceye almak için koruma operasyonlarımızı en son araçları, teknolojiyi ve yöntemleri içerecek şekilde sürekli olarak uyarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TEHDİTLER YÜZDE 40 ARTTI

Başkan ve başkan yardımcısı da dahil olmak üzere üst düzey yetkilileri korumakla görevli olan Gizli Servis, bu yılın başlarında korunan kişilere yönelik tehditlerin yıllık bazda yüzde 40 oranında arttığı uyarısında bulunmuştu.

Federal mahkeme kayıtlarına göre kurum, Trump'ın ziyaretleri sırasında Mar-a-Lago çevresindeki hava sahasını sınırlandırırken, "terör tehditleri" de dahil olmak üzere "olumsuz tehdit istihbaratı" gerekçesiyle bu kısıtlamaları kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Gizli Servis Direktör Yardımcısı Matthew Quinn, Mar-a-Lago çevresindeki hava trafiğini kalıcı olarak kısıtlama çabaları kapsamında mahkemeye sunduğu belgede tehdit durumuna dikkat çekti.

Quinn dosyasında, “Günümüzün tehdit ortamı yüksek, gerçek ve dinamiktir” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Mar-a-Lago'daki hava kaynaklı tehdit unsuru kalıcı ve büyüktür. Başkanın en yüksek hükümet makamının faaliyetlerini sıklıkla yürüttüğü ana ikametgahı olması nedeniyle, bu tehdit unsuru kendisi konutta olsun ya da olmasın mümkün olan en yüksek derecede hafifletilmelidir.”

Yetkililer, Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana West Palm Beach bölgesindeki geçici uçuş kısıtlamalarını ihlal eden düzinelerce hava aracının önlendiğini belirtti. Bu araçların büyük kısmının, kısıtlamalardan haberdar olmayan pilotların kullandığı küçük ve tek motorlu uçaklar olduğu bildirildi.

Artan tehdidin önemli bir nedeninin ABD ile İran arasındaki gerilim olduğu düşünülürken, Trump'ın son yıllarda ABD vatandaşları tarafından düzenlenen çeşitli suikast girişimleriyle de karşılaştığı kaydediliyor.