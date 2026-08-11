Trump Media & Technology Group (TMTG), ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, çeyreklik dönemde 2 milyon doların altında gelir elde ederken 238 milyon doları aşan net zarar bildirdi. Piyasa değerinin büyük kısmını kaybeden şirket hisseleri, raporun ardından günü %8 kayıpla kapattı.

Dijital varlıklardaki değer kaybı zararı derinleştirdi. Açıklanan bütçe raporuna göre TMTG’nin çeyreklik geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %89 artarak 1,7 milyon dolara ulaştı. Bu gelirin ana kaynağını, Donald Trump’ın da aktif olarak kullandığı amiral gemisi platform Truth Social’daki reklam hizmetleri oluşturdu.

Gelirdeki artışa rağmen operasyonel maliyetler ve dijital varlıklardaki düşüşler bilançoyu olumsuz etkiledi. Şirketin üç aylık işletme giderleri bir önceki yıla göre %275 artarak 165 milyon doları aştı. Geçen yılın aynı dönemindeki 20 milyon dolarlık zararı gölgede bırakan 238 milyon dolarlık net kaybın 190 milyon dolardan fazla kısmının dijital varlıklar, rehin verilen dijital varlıklar ve öz sermaye menkul kıymetlerindeki düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi. Mali İşler Direktörü Phillip Juhan, faaliyet giderlerinin büyük ölçüde dijital varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilendiğini doğruladı.

Trafik düşüşü ve "Truth API" hizmetinin detayları. Platform tarafında ise kullanıcı trafiğindeki gerileme dikkat çekiyor. Benzer sosyal medya platformlarıyla kıyaslandığında zaten düşük bir kitleye sahip olan Truth Social’ın, yaz aylarında keskin bir trafik kaybı yaşadığı kaydedildi. Öte yandan şirket, Trump’ın paylaşımlarına daha hızlı erişim imkanı tanıyan yeni hizmeti "Truth API" hakkında detaylar paylaştı. TMTG, bugüne kadar çoğunlukla yüksek frekanslı işlem (HFT) yapan finans firmalarından oluşan 10’dan fazla müşteriyle anlaşıldığını ve bu firmaların aylık 60.000 ile 100.000 dolar arasında ücret ödediğini açıkladı.

Medya şirketinden füzyon enerjisiye yeni rota. 2021’deki Capitol ayaklanmasının ardından Trump’ın ana akım platformlardan uzaklaştırılmasıyla kurulan ve 2024’te DJT koduyla Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan TMTG, medya dışında kripto para ve finansal hizmetler gibi farklı alanlara genişlemişti. Şirket son olarak Crypto.com ile yaptığı iki anlaşmadan çekilerek odağını füzyon enerjisi firması TAE ile beklenen birleşmeye çevirdi. TMTG Geçici CEO’su Kevin McGurn, TAE ile gerçekleşecek birleşmenin şirket için uzun vadeli değerin en önemli sürükleyicisi olacağını vurguladı. Ancak ticari anlamda füzyon teknolojisiyle elektrik üreten aktif bir santralin henüz bulunmaması, şirketin bu yeni yönelimine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.