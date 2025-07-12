ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 oranında gümrük vergisi getirdi.

Karar, Truth Social’da yayımlanan ayrı duyurularla açıklandı. Haftalardır süren görüşmelere rağmen kapsamlı bir ticaret anlaşmasına ulaşılamaması üzerine uygulamaya konan bu tarifeler, Trump’ın göreve dönüşünden bu yana başlattığı ticaret baskısının yeni bir adımı oldu.

Avrupa Birliği, sanayi ürünlerinde sıfır gümrük hedefiyle bir anlaşma yapmayı ummuştu. Ancak aylar süren zorlu müzakereler geçici bir çözümle yetinileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Fransa, tek taraflı bir ABD anlaşmasına karşı uyarırken Almanya, endüstrisini korumak için hızlı bir uzlaşma çağrısı yaptı. Trump’ın arka arkaya ilan ettiği yeni gümrük tarifeleri ABD hazinesine rekor gelir sağladı. Hazine Bakanlığı verilerine göre gümrük gelirleri bu mali yılda 100 milyar doları aştı.

İşte Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mektuplar: