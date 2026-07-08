Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, güvenlik gündeminin yanı sıra dikkat çekici bir diplomasi kulisine sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bir süredir devam eden ve diplomatik sınırları zorlayan “fotoğraf çektirme” tartışması, zirve öncesinde zirve noktasına ulaştı.

Trump, Türkiye’ye hareket etmeden önce sosyal medya hesabından Meloni’yi hedef alan bir paylaşım yaparak İtalya Başbakanı için "Uzaklaştırma emri gerekli" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A ÖZEL RİCA İDDİASI

Trump’ın sert ve alaycı sözlerinin ardından gözler Ankara’daki zirvede iki liderin nasıl bir araya geleceğine çevrildi. İtalya’nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, kulisleri hareketlendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Habere göre Başbakan Giorgia Meloni, Trump ile yüz yüze gelmenin yaratabileceği gerginliği ve olası yeni bir tartışma görüntüsünü engellemek amacıyla zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başvurdu. Meloni’nin, zirve protokolü ve oturma düzeni hazırlanırken Trump’la hiçbir şekilde yan yana getirilmemesi için Erdoğan’dan özel ricada bulunduğu öne sürüldü.

AİLE FOTOĞRAFINDA DİKKAT ÇEKEN MESAFE

Yaşanan diplomatik gerilim, NATO Liderler Zirvesi’nin geleneksel aile fotoğrafı çekimine de yansıdı. Protokol alanına diğer liderlere kıyasla biraz daha geç katıldığı gözlenen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, fotoğraf karesinde yerini alırken Trump’tan olabildiğince uzak bir noktayı tercih etti. Meloni’nin çekim sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e oldukça yakın durması ve Trump ile arasındaki mesafeyi koruması, dünya medyasının da dikkatinden kaçmadı.