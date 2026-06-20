ABD Başkanı Donald Trump, Katar hükümetinin geçen yıl ABD'ye "koşulsuz" bir hediye olarak bağışladığı yeni Boeing 747-8 tipi Air Force One uçağını kamuoyuna tanıttı.

ABD ordusu tarafından modifikasyonları tamamlanan ve yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen lüks jumbo jet, Joint Base Andrews'ta cuma günü düzenlenen bir etkinlikte sergilendi.

Trump, üste yaptığı konuşmada, uçağın daha önce hiç görülmemiş bir lüks seviyesinde "uçan bir Beyaz Saray"a dönüştürüldüğünü belirtti.

Uçak, ilk uçuşunu Türkiye'de 7 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan NATO zirvesine yapacak.

TRUMP'IN YENİ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan basın açıklamasında, uçağın başkanı taşımadan önce modifikasyonları test etmek amacıyla "final sınavı" niteliğindeki ilk devreye alma uçuşlarına başlayacağı bildirildi.

Yapılan güncellemeler arasında güvenlik, görev iletişim sistemleri, lojistik destek ve ileri teknoloji geliştirmeleri yer alıyor.

Hava Kuvvetleri, uçağın önceki sahipliğinden kaynaklanabilecek her türlü potansiyel tehdidin "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.

Uçağın iç mekanında asgari düzeyde değişiklik yapılırken, dış cephesine kırmızı, beyaz, mavi ve altın renklerinden oluşan yeni bir boyama uygulandı.

Trump konuşmasında uçağın işçiliğini, malzeme ve motor kalitesini överek Katar Emiri'ne teşekkür etti.

Yeni jet, Boeing'in üretim gecikmeleri yaşayan iki yeni VC-25B uçağını teslim edene kadar geçici olarak kullanılacak.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise 1990'dan beri hizmette olan iki adet 747-200B modelinden birinin kademeli olarak devreden çıkarıldığını doğruladı.

BU HEDİYE Mİ, RÜŞVET Mİ?

Katar kraliyet ailesi, lüks Boeing 747-8'i Mayıs 2025'te başkanlık hava taşımacılığını sağlayan Air Force One filosunda kullanılmak üzere ABD Savunma Bakanlığına bağışlamıştı.

Söz konusu hediye haberi geçen yıl ortaya çıktığında, Trump'ın bazı müttefikleri de dahil olmak üzere her iki siyasi kanattan da tepki çekmişti.

Eleştirmenler, bu kadar yüksek değerli bir bağışın kabul edilmesinin çıkar çatışması yarattığını ve anayasaya aykırı olabileceğini savunmuştu.

ABD federal yasaları yetkililerin yalnızca 480 doların altındaki hediyeleri kabul edebileceğini belirtirken, Beyaz Saray uçağın kabul edilmesinin yasal olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, uçağın görev süresi bittiğinde Trump'ın başkanlık kütüphanesine bağışlanacağı taahhüt edildi.