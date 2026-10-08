Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton'a destek amacıyla düzenlenen mitingde ABD Başkanı Donald Trump, konuşması sırasında en az bir düzine protestocu tarafından sözünün kesilmesiyle karşı karşıya kaldı.

"DÜŞMANLAR TARAFINDAN ÖDEME YAPILIYOR"

Bazı protestocuların polis ekipleri tarafından salondan çıkarılması üzerine Trump, kısa süreliğine mikrofondan uzaklaştı. Sahneye yakın konumlanan bir protestocunun salondan çıkarılmasının ardından söz alan Trump, "Annesinin yanına dönüyor ama bilmediği şey, annesinin Trump'a oy verdiği" dedi. Konuşmasının başka bir protestocu tarafından kesilmesinin ardından Trump, göstericilerin bazılarına para ödendiğini savundu ve "Onlara ülkemizin düşmanları tarafından ödeme yapılıyor" ifadesini kullandı.

"SORUN MU GÖRMEK İSTİYORSUNUZ?"

Mitingde İran'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, "Sorun görmek mi istiyorsunuz? San Diego'yu, Los Angeles'ı vursunlar. Buna izin vermeyeceğiz. Şehirlerimizi koruyoruz. Ülkemizi koruyoruz" diye konuştu. Trump, ayrıca yakıt fiyatlarının yükselmesinin savaşın bedeli olduğunu savundu.