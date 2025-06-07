ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla'nın patronu Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı ikili arasındaki tansiyonu yükseltti.

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirilerde bulunması, iki isim arasındaki gerilimi daha da artırdı. İkili arasında yaşanan gelişmeyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de olumsuz etkilendi. Tesla hisseleri 15'in üzerinde düşerek 272 doların altına geriledi.

Tesla, gerilim öncesinde 325 dolar seviyesinde yatay bant üzerinde hareketlenirken, gerilimin hız kazanmasıyla 272 dolara kadar geriledi.

"İĞRENÇ BİR REZALET"

Elon Musk, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştirilerle nitelendirdi.

"Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" ifadelerini kullanmıştı.