Otomobil üreticisinin hisseleri, son dört buçuk yılın en büyük günlük düşüşünden sonra toparlanarak piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Musk'ın Trump'ın isteğiyle federal personelde yapılan kapsamlı kesintilerdeki rolü, ABD'de Tesla'ya karşı protesto gösterilerine yol açtı.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 350 gösterici Oregon eyaletinin Portland şehrindeki bir Tesla elektrikli araç bayisinin dışında protesto gösterisi düzenlerken, Mart ayının başlarında New York şehrindeki bir Tesla TSLA.O bayisinin dışında gerçekleşen gösteride dokuz kişi tutuklanmıştı.

MUSK DOGE'Yİ YÖNETİYOR

Musk, Trump yönetiminin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönetiyor.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Musk'ı savunarak, onun ülkeye yardım etmek için "her şeyini ortaya koyduğunu" ve "harika" bir iş çıkardığını söyledi.

Trump, "Elon Musk'a olan güvenimin ve desteğimin bir göstergesi olarak yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım. Musk gerçekten harika bir Amerikalı." dedi.

MUSK'TAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Musk, kendi sosyal medya platformu X'te verdiği destekten dolayı Trump'a teşekkür etti.

Trump, Ocak ayında elektrikli araçları hedef alarak, selefi Joe Biden tarafından 2030 yılına kadar ABD'de satılan tüm yeni araçların yarısının elektrikli olmasını sağlamayı amaçlayan 2021 tarihli bir başkanlık kararnamesini iptal etti.

Tesla'nın piyasa değeri, 17 Aralık'ta 1,5 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana yarıdan fazla azaldı.

Musk'ın desteklediği Trump'ın Kasım ayında ABD seçimlerini kazanmasının ardından hissenin kazanımlarının çoğu silindi.