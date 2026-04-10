ABD basınından CNN International'in görüşmeye yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki lider, İsrail'in Lübnan ile müzakere talep etmesinden kısa süre önce telefonda görüştü.

İddiaya göre ise "gergin" geçen görüşmede, Netanyahu'nun diplomatik adım atmadığı takdirde Trump'ın tek taraflı ateşkes ilan edebileceği mesajını aldığı aktarıldı.

Kaynaklar, geçtiğimiz gün yapılan başka bir görüşmede ise Netanyahu'nun, Trump'ı Lübnan'ı İran ateşkesinin dışında tutmak için ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

İSRAİL YALANLADI, BEYAZ SARAY SESSİZ

CNN'in bu haberi konusunda ulaştığı Netanyahu'nun ofisi ise haberi "yalan haber" olarak nitelendirerek, görüşmeyi "dostane" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'dan ise CNN'in sorusuna herhangi bir yanıt gelmedi.

DÜN TALİMAT VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini, ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.