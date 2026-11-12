ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavgaya dönüştüğü öne sürüldü.

Ara seçimlerde yaşadığı ağır yenilginin faturasının söz konusu çatışmaya kesilmesinin ardından, ABD Başkanı ile İsrail lideri İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni saldırılar konusunda şiddetli bir tartışmaya dönüştü.

Basında yer alan haberlere göre Trump ve Netanyahu birbirlerine avazları çıktığı kadar bağırdı.

İki lider arasındaki bu görüşme, Tahran'ın ABD üslerini bombalama ve çatışmayı Orta Doğu'nun ötesine taşıyarak ülkenin müttefiklerine yayma tehditlerinin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.

'CEHENNEMDEN ÇIKAN KAVGA'

Her iki tarafın da kendi taleplerinde ısrarcı olması sebebiyle müzakerelerin aylardır çıkmazda bulunduğu belirtiliyor.

Ynet'e konuşan kaynaklar, İsrail liderinin İran'a saldırı düzenlenmesi için Başkan Trump'a baskı yaptığını, Trump'ın ise diplomatik yaklaşımı sürdürmekte ısrar ettiğini aktardı.

Kaynaklar, görüşme sırasında gerilimin giderek tırmandığını ve konuşmanın "cehennemden çıkmış bir kavgaya" dönüştüğünü ifade etti.

İddiaların ardından Netanyahu'nun ofisi, görüşmenin çatışmacı bir havada geçtiği yönündeki haberleri yalanladı. Telefon görüşmesinin gerçekleştiğini doğrulayan ofis, konuşmanın "kesinlikle zor bir görüşme olmadığını" bildirdi.

ABD'NİN PLANI

Fox News'e konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü ise sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: