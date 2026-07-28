İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana kendisiyle sekizinci kez bir araya gelmek üzere Oval Ofis'e gidiyor.

Ancak Netanyahu daha ofise adımını atmadan Trump tarafından azarlanmaya başladı. Axios muhabiri Barak Ravid'e göre Trump, Netanyahu'yu yerden yere vurdu.

İsrail Başbakanı'nın Trump'a yakın The New York Post'a, İran'ın en önemli nükleer tesisi haline gelen Kazma Dağı'nı vurmak üzere istihbarat getirdiğini basına sızdırması Başkan'ı kızdırdı.

Fox News'e konuşan Trump, "Netanyahu bunu bana söylemeliydi, dünyaya duyurmamalıydı" dedi. Trump, "beni savaşta tutmak için bunu yapıyor" diye ekledi.

Trump, şu sözleri kaydetti:

"Oraya odaklanmış dünyanın en iyi kameraları bizde var ve orada neler olduğunu tam olarak biliyoruz. Dedim ki... Bibi, belki de bana şunu söylemelisin: Neden bunu tüm dünyaya duyurman gerekiyor? Orada neler olduğunu tam olarak biliyorum, bu büyük bir sorun değil."

NETANYAHU'NUN SUYU ISINDI

Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yapacağı bu ziyaret, önceki altı görüşmeye kıyasla stratejik nüfuzunun ve konumunun zayıfladığı bir döneme denk geliyor.

28 Şubat'ta başlayan süreçte tam bir uyum sergileyen iki liderin aradan geçen beş ayın ardından çıkarlarının ayrıştığı ve karşılıklı güven kaygılarının arttı.

Trump ve Netanyahu'nun savaşın ilk aylarındaki günlük iletişimi son haftalarda belirgin şekilde azaldı.

Trump'ın İran'a yönelik ABD saldırılarını askıya alarak diplomatik müzakereleri yeniden başlatma kararı, İsrail yönetiminde belirsizliğe yol açtı.

İsrail kabinesinin en olumsuz senaryolara ve yeniden büyük bir askeri operasyona hazırlandığı sırada, Trump'ın saldırıları durdurma kararından son anda haberdar olunduğu ifade edildi.

Trump, müzakerelerin başarısız olması durumunda "Epik ÖfkeOperasyonu" benzeri ortak bir askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini belirtse de, haziran ortasında imzalanan mutabakat zaptından bu yana iki lider arasındaki görüş ayrılığı devam ediyor.

ZELENSKI GİBİ AZAR MI YİYECEK?

Netanyahu'nun Washington'da, Trump'ın yakın çevresinde ve Trump yanlısı tabanda nüfuzu azaldı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance da dahil olmak üzere bazı üst düzey yetkililer, Netanyahu'nun savaş sürecindeki öngörülerinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Üç ay sonra siyasi geleceği açısından kritik bir seçime girmeye hazırlanan Netanyahu, Trump'tan açık bir destek arayışında bulunuyor.

Ancak Trump, Netanyahu'yu "büyük bir savaş başbakanı" olarak nitelendirmesine rağmen henüz kendisine resmi bir destekte bulunmadı.

Basına kapalı olarak yapılması planlanan Oval Ofis görüşmesi kameraların karşısına taşınırsa, Netanyahu, ya zafer dolu bir el sıkışmayla, ya da Zelenski'nin yaşadığı gibi bir azarla ofisten ayrılabilir.