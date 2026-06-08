İran ve İsrail arasındaki kırılgan ateşkes, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde yaşanan çatışmalar ve ardından gelen füze düellolarıyla tamamen çöktü. Axios’un aktardığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’yu arayarak gerilimi düşürmesi için baskı kurdu. İddialara göre, İsrail lideri bu teklifi başlangıçta kabul etmiş gibi görünse de, sahadaki hamleler bambaşka bir senaryoyu işaret etti.

Trump, süreci yakından takip ettiğini belirterek hem İran'ın füze saldırılarını hem de İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını eleştirdi. Tarafları müzakere masasına dönmeye davet eden Trump, Financial Times’a verdiği demeçte, "Bu saldırılar anlaşma üzerinde bir etki yaratmayacak; anlaşma kendi şartlarıyla olur ya da olmaz" ifadeleriyle kararlı tutumunu vurguladı.

"Askeri Seçenekler Masada"

Diplomatik dilin yanı sıra askeri seçeneği de masada tutan Trump, İran’a yönelik sert mesajlar vermekten geri durmadı. ABD'nin olası bir anlaşmazlıkta nasıl bir yol izleyeceği sorusuna yanıt veren Trump, "Ya içeri girip askeri olarak yarım kalan işleri tamamlarız ya da İran’a uyguladığımız ablukayı sürdürürüz ki bu abluka şimdiye kadar yapılmış en etkili müdahalelerden biri" dedi. Bu sözler, Washington’ın İran’a karşı doğrudan bir askeri operasyon veya komando baskını seçeneğini seçenekler arasında tuttuğu şeklinde yorumlandı.

Gece Yarısı Operasyonu: İran’ın Dört Kenti Hedefte

İsrail, Washington’ın uyarılarına rağmen gece yarısı operasyon düğmesine bastı. İsrail ordusunun savaş uçakları; Tahran, İsfahan, Tebriz ve Kerec kentlerini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları, saldırının havadan fırlatılan balistik füzelerle gerçekleştirildiğini doğruladı. İran medyası kentlerden patlama sesleri yükseldiğini aktarırken, özellikle İsfahan’daki nükleer tesislerin güvenliği gözlerin o bölgeye çevrilmesine neden oldu.

Husi Desteği ve Bölgesel Yayılma Riski

Gerilim sadece İran ve İsrail hattında kalmadı. Yemen’deki Husilerin İsrail’e füze fırlatmasıyla Tel Aviv’de sirenler yükseldi. İran yönetimi ise, Lübnan’a yönelik operasyonların devam etmesi halinde, bölgedeki tüm "Amerikan-Siyonist hedeflerinin" vurulacağı konusunda dünyayı uyardı.

Netanyahu ile Trump Arasında "Hapis" Krizi

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise iki lider arasındaki gerilimli telefon görüşmesi oldu. Habere göre Trump, Netanyahu’ya, "Ben olmasaydım hapiste olurdun" çıkışında bulundu. Trump bu görüşmeyi yalanlamazken, yaşanan bu diplomatik gerilimin sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.

Ateşkes Çağrıları Yanıtsız

ABD’nin arabuluculuğunda 3 Haziran’da duyurulan "geniş kapsamlı ateşkes" mutabakatına rağmen taraflar silah bırakmıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 613’e ulaştığını açıkladı. Hizbullah’ın şartlı ateşkese kapıları kapatması ve sahadaki çatışmaların şiddetlenmesi, Ortadoğu’da barış umutlarını her geçen saat daha da zayıflatıyor.