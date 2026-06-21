ABD yönetimi, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu ve liderlik ettiği aşırı sağcı hükümetin üzerini çizmeye hazırlanıyor. İsrail basınına yansıyan son gelişmelere göre Trump yönetimi, Netanyahu'ya alternatif olarak gördüğü muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallar üzerinden doğrudan temas kurmaya başladı.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun aktardığı habere göre, Trump yönetimine ve hatta bizzat Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen bazı ABD'li yetkililer, İsrail'de başbakanlık koltuğunun en güçlü adayları arasında gösterilen muhalif isimlerin nabzını yokluyor. Bu kapsamda ABD'nin radarına giren ve temas kurulan en önemli iki isim; eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot.

WASHINGTON'UN "ALTERNATİF" ARAYIŞINDAKİ 3 TEMEL MOTİVASYON

Trump yönetiminin, mevcut İsrail hükümetini es geçerek muhalefetle köprüler kurma çabasının ardında üç kritik neden yatıyor. İlk olarak, Netanyahu koalisyonundaki aşırı sağcı bakanların eylemleri ve söylemleri, ABD cephesinde ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. İkinci temel neden ise yaşanan diplomatik tıkanıklık. Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılar nedeniyle uluslararası arenada imajı büyük yara alan mevcut hükümet, Washington'un diplomatik süreçlerini ve bölgesel ajandalarını ilerletmesinin önünde büyük bir engele dönüştü. Son olarak, ABD'li yetkililerin iç değerlendirmelerine göre; en geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde Binyamin Netanyahu'yu ağır bir yenilgi bekliyor.

KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ KRİZ MEYDANA İNDİ

ABD ile İsrail arasındaki bu eksen kayması ve kopuş, ABD-İran mutabakatının ardından tamamen gün yüzüne çıktı. İki müttefik arasındaki anlaşmazlık, kapalı kapılar ardından çıkarak karşılıklı ve sert kamuoyu açıklamalarına dönüştü.

Bu gerilimin en net yansımalarından ilki İsrail cephesinden geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakatın ardından doğrudan Washington'u hedef alarak kendilerine kimsenin ne yapacaklarını söyleyemeyeceği restini çekti. Buna karşılık Donald Trump, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik saldırılarını açıkça eleştirerek bu askeri tutumu onaylamadığını ilan etti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran mutabakatına tepki gösteren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i çok sert sözlerle hedef aldı. Vance, İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini hatırlatarak Tel Aviv yönetimine açık bir uyarıda bulundu.