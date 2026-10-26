ABD Başkanı Donald Trump, İsrail de yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ya desteğini yineledi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli seçmenlere seslendi.

Daha önce Netanyahu ya verdiği seçim desteğini bu paylaşımıyla yinelediğini kaydeden Trump, Netanyahu'nun iyi bir başbakan olduğunu savundu.

27 Ekim Salı günü sandık başına gidecek olan İsrail seçmenine seslenen ABD Başkanı, Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın.

Başbakan olarak Bibi Netanyahu ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız. değerlendirmesini yaptı.

Trump, önceki hafta yaptığı bir açıklamayla Netanyahu ya tam destek verdiğini ifade etmiş, ancak Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine karışmayı ve Netanyahu ya destek açıklaması yapmayı düşünmediğini dile getirmişti.