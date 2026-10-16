Beyaz Saray’dan Georgia’da düzenleyeceği seçim mitingine gitmek üzere ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX bünyesindeki Starlink uydu ağı üzerinden Ukrayna ordusuna sunulan internet hizmetinin hızına yönelik kısıtlama iddiaları da gündeme geldi.

‘ELON’UN YAPTIĞINI DA SANMIYORUM’

Konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Bunu ben yapmadım, Elon’un da yaptığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, Ukrayna ordusuna sağlanan internet hizmetinin mevcut durumuna ilişkin ise hizmetin eskisi gibi sürdüğünü düşündüğünü dile getirdi.

ZELENSKİY, STARLİNK KULLANIMINDA KISITLAMA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink hizmetinin ülke genelinde tamamen devre dışı bırakılmadığını, ancak hız sınırlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani faaliyetlerde kullanımın kısıtlandığını açıklamıştı.

Brüksel’deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde konuşan Zelenskiy, Beyaz Saray’dan hizmetin tamamen yeniden sağlanacağı yönünde işaretler aldıklarını ifade etmişti.

UKRAYNA’DAN STARSHİELD AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı’nın savunma teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumlu danışmanı Sergiy Beskrestnov da Ukrayna ordusunun kullandığı askeri internet hizmetinde hız kısıtlaması uygulandığını belirtmişti.

Beskrestnov, kısıtlamanın StarShield hizmetinin askeri paketi için geçerli olduğunu aktararak, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum, bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

‘ABD BAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENİYOR’

Elon Musk ise, "Starlink" uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin tamamen ABD hükümetince kontrol edildiğini ve hız veya kullanıma ilişkin her türlü sınırlamanın nihayetinde ABD Başkanı tarafından belirlendiğini kaydetmişti.