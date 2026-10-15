İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nun Gazze Şeridi'nde uluslararası bir askeri güç için üs kurma girişimini engellediği belirtildi.

The Guardian haberine göre, sözleşmesi ağustos ayında imzalanan projenin hayata geçirilmesine henüz onay verilmezken, inşaatı üstlenen firmanın personeli ile teçhizat taşıyan kamyonların Gazze'ye girişine müsaade edilmiyor.

Gelişmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, "İsrail sınırı açmıyor" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin yöneltilen sorular ise Barış Kurulu sözcüsü, İsrail ordusu ve İsrail hükümeti tarafından yanıtsız bırakıldı.

'GAZZE'YE GİREMEZSİNİZ'

Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini ağustos ayı başında ABD'nin Louisiana eyaletinde faaliyet yürüten Arkel International firmasına veren Barış Kurulu, bölgede kurulması hedeflenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) öncü birliklerine ev sahipliği yapacak bir askeri üs planladı.

Yaklaşık 100 metreye 100 metre boyutlarında ve güvenlik önlemleri artırılmış olarak tasarlanan geçici tesisin, Mayıs-Ekim 2025 döneminde özel güvenlik korumasında insani yardım dağıtıp ardından faaliyetlerini bitiren tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) eski sahasına kurulması kararlaştırıldı.

Tesisin; Fas ve Kosova'dan sevk edilecek 500 kişilik askeri birlik içerisinden belirlenen, kısa süreli rotasyonlarla çalışacak ağır silahlı 150 askeri barındırması öngörülüyor.

İsrail yönetiminin geçiş izni vermemesi, askeri konuşlanmanın yanı sıra Barış Kurulu'nun sahadaki diğer planlamalarını da durdurdu.

Güvenlik ortamı tesis edilmeden Gazze'ye inşaat ekipmanı getirilemeyeceğini, altyapı ve temel yaşam destek ünitelerinin kurulamayacağını belirten kaynak, "Uluslararası İstikrar Gücü olmadan Gazze'ye giremezsiniz. Yeniden inşa çalışmalarını gerçekleştiremezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililerin ise projenin hayata geçirilmesi için İsrail hükümetinin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerinin sonrasını beklediği aktarıldı.

BARIŞ KURULU NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılında yetkilendirilen Barış Kurulu, Ekim 2025'teki ateşkesin ardından faaliyetlerine başladı.

Donald Trump'ın ömür boyu başkan olarak görev yaptığı ve damadı Jared Kushner ile uluslararası müzakerelerden sorumlu özel temsilci Steve Witkoff'un yönetiminde yer aldığı kurula 28 ülke kurucu üye olarak katıldı.

Kurul, 23 Eylül'de Gazze'nin yeniden inşası için 2,45 milyar dolarlık altı aylık bir başlangıç planı duyururken, 10 yıllık toplam maliyetin 71 milyar doları bulması bekleniyor.

Sahil şeridinde lüks turizm tesisleri ile yüksek teknolojili gökdelenlerin yer almasını hedefleyen ve mimari tasarımları daha önce Kushner tarafından paylaşılan proje için üst düzey danışman Aryeh Lightstone yeni bir fon kurulacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Ekim 2023'ten bu yana altyapısının yüzde 90'ı tahrip edilen, 74 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 175 binden fazla kişinin yaralandığı Gazze'de, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor.

Ateşkes döneminden bu yana bölgede 1501 Filistinli yaşamını yitirirken, 5 bin 323 kişi yaralandı.