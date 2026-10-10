ABD Başkanı Donald Trump, seçim etkinlikleri için New York'a hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, 2009'da Teksas'taki Fort Hood Üssü'ne saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan'ın idam edilmeyi 'tamamen' hak ettiğini belirtti. Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceği yöntemin 'son derece uygun' olduğunu ifade eden Trump, 'Adam tamamen delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün. Bence idam cezası onun için son derece uygun bir ölüm şekli' dedi.

'EVET, ELBETTE ONAYLADIM'

Gazetecilerin 'Nidal Hasan'ın canlı yayınlanacak infazını şahsen siz mi onayladınız?' sorusuna Trump, 'Onayladım mı? Evet, elbette onayladım' yanıtını verdi. İnfazın canlı yayınlanmasının propaganda amacıyla kullanılmasından endişe edip etmediği sorulan Trump, bu konuyu değerlendirdiklerini ancak Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, daha önce yaptığı açıklamada halkın, 2009'da Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini bildirmişti. Hegseth, 'İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor' ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti. Eski bir ordu psikiyatristi olan Hasan, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood'da gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın infazının 3 Aralık'ta yapılması bekleniyor.