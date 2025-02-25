Trump seçim hazırlık sürecinde kripto paralara verdiği destekle yatırımcıların ilgisini çekmişti. Trump'ın kripto para söylemleri ise rekor yükselişleri peş peşe getirdi.

Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük tarifelerini uygulama kararını yeniden gündeme getirmesi kripto piyasasında genel bir düşüşe ve yatırımcı sentimentinin hızla bozulmasına neden oldu.

Trump dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı basın toplantısında, Kanada ve Meksika’ya yönelik %25’lik tarifelerin “zamanında ve planlandığı gibi uygulanacağını” açıklaması piyasalarda belirsizliği artırdı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 20 Ocak'ta 109 bin 955 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü. Ancak Bitcoin'in bu performansı kalıcı olmadı.

Bitcoin 20 Ocak'ta 109 bin 655 dolar seviyesinden gerileyerek 88 bin 066 dolar seviyesine düştü. Bitcoin bu düşüşüyle yüzde 19,68 düşüş kaydetti.

Bitcoin'in günlük grafiği incelendiğinde, 20 Ocak'ta başlattığı alçalan kanalın yeniden kırılarak düşmeye devam ederek, yeni bir düşüş trendine girdiği görüldü. RSİ'nin ise 13 seviyesine gerilediği gözlemlendi. İchomoko indikatörünün ise önümüzdeki 4 günlük süreçte risklerin devam edebileceği sinyaline işaret etti.

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