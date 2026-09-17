ABD merkezli Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki salı günü New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Görüşmede, İran ile yürütülen savaşa ilişkin sonraki adımların ele alınacak. Toplantının ana odağını, Trump ve üst düzey ekibinin ara seçimlerin ardından nihai hale getirmeyi hedeflediği savaş sonrası planına yönelik ABD fikirleri oluşturacak.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Umarım savaşın sonuna yaklaşıyoruzdur" ifadelerini kullanan Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ve ABD'nin bunu doğrudan İran'dan duyduğunu yeniden iddia etti.

KÖRFEZ ÜLKERİYLE MASAYA OTURACAK

Görüşmeler kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığının çarşamba günü ilk davetiyeleri gönderdiği öğrenildi.

Kaynaklar, Trump'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dan oluşan Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleri veya dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini aktardı.

Bir kaynak, toplantının diğer Arap ve Müslüman liderleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini kaydetti. Konuya ilişkin Beyaz Saray ise açıklama yapmayı reddetti.

NETANYAHU SIRADA BEKLİYOR

ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri, savaş sırasında büyük İran saldırılarına maruz kalmış, ayrıca petrol ve doğal gaz ihracatındaki aksamalar nedeniyle ciddi ekonomik kayıplar yaşamıştı.

Diğer yandan İsrailli bir kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da New York'ta Trump ile görüşmek istediğini ancak henüz böyle bir toplantının planlanmadığını aktardı.

Geçtiğimiz yılki BM Genel Kurulu sırasında sekiz Arap ve Müslüman ülkenin lideriyle bir araya gelen Trump, kendilerine Gazze barış planı taslağını sunmuş, bir hafta sonra kamuoyuna açıklanan bu taslağın ardından savaşı sona erdiren bir anlaşmaya varılmıştı.