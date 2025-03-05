ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye hitabında Grönland'ı ABD'ye katma arzusunu yineledi. Ada halkına refah ve güvenlik vaat eden Trump, "Sizi güvende tutacağız, sizi zengin yapacağız ve Grönland'ı daha önce hayal bile edemeyeceğiniz bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Grönland’ın nüfusunun küçük, topraklarının geniş ve askeri güvenlik açısından kritik bir konumda olduğunu söyledi.

Grönland'ın güvenlik için öneminin altını çizen Trump, "Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü şekilde destekliyoruz. Eğer tercih ederseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri’ne memnuniyetle kabul ederiz" dedi. Yönetiminin bu konuda ilgili taraflarla çalıştığını belirtti.

Ardından ekledi: "Bence Grönland’ı alacağız. Öyle ya da böyle alacağız." Bu sözleri Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler tarafından kahkahalar ve alkışlarla karşılandı.

BAĞIMSIZLIĞA EVET, TRUMP'A HAYIR

Kamuoyu yoklamaları Grönland halkının çoğunluğunun ABD’ye katılmaya karşı olduğunu ancak Danimarka’dan bağımsızlık fikrine sıcak baktığını gösteriyor.

Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Grönland’ı ABD’nin bir parçası yapma niyetini dile getirmişti. NATO müttefiki Danimarka, bu fikri kesin bir dille reddetse de Trump ısrarını sürdürüyor.

Grönland’ın stratejik konumu ve zengin maden kaynakları ABD için cazip bir fırsat oluşturuyor. Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki en kısa rota üzerinde yer alan ada, ABD’nin balistik füze erken uyarı sisteminde kilit rol oynuyor.

Trump’ın açıklamaları Grönland’ın bağımsızlık hareketine yeni bir ivme kazandırdı. Danimarka’dan hızlı şekilde ayrılmayı savunanlar bu sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Ancak Grönland’ın iktidardaki Inuit Ataqatigiit partisi, Mart ayında yapılacak genel seçimler öncesinde bağımsızlık konusunun aceleyle gündeme getirilmesine karşı çıktı. Partiden yapılan açıklamada ekonomik ve sosyal refahın tehlikeye atılmaması gerektiği vurgulandı.

DANİMARKA DESTEKLİYOR

Danimarka’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Christina Markus Lassen, Grönland halkının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Lassen, "Grönland’ın geleceği tamamen Grönland halkının vereceği bir karara bağlıdır. Bağımsızlık mümkün ve Grönlandlıların kendi kaderlerini tayin etme hakları var" dedi.

Lassen, mevcut jeopolitik ortamda Arktik bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. ABD ile bu konuda uzun yıllardır işbirliği içinde olduklarını belirterek NATO çerçevesinde ortak çalışmaların süreceğini ifade etti.