ABD Başkanı Donald Trump özel uçağında gazetecilerle bir araya geldi. Açıklama üzerine açıklama yapan Trump, bir muhabirin sorduğu soru hazır cevaplığı ile bilinen Başkanı verecek yanıt bulamadı.

ABD'nin Andrew askeri üssüne doğru uçan Air Force uçağında soruları yanıtlayan Trump, savaşın çok iyi gittiğini ve "İran'ın çok fena anlaşma yapmak istediğini" iddia etti.

Ancak bir muhabir "ölen 6 ABD askeri hakkında bir yorum yapmak istiyor musunuz?" diye sorduğunda, Trump diyecek bir şey bulamadı.

Muhabirden gözlerini çeviren Trump, bir cevap vermek yerine "başka kim soru sormak istiyor?" diyerek duymazdan geldi.

Bir ABD yakıt ikmal uçağı geçtiğimiz Perşembe günü Irak üzerinde düşmüş, içindeki 6 kişilik mürettebat olay sonucu yaşamını yitirmişti.

ABD, olayın "bir dost ve ya düşman ateşi sebeniyle yaşanmadığını" açıkladı ve bir yakıt ikmal uçağının daha hasar gördüğünü aktardı.

TRUMP YAPAY ZEKAYI SUÇLADI

ABD Başkanı basının diğer sorularını yanıtladı. Trump, İran'daki rejim yanlısı mitinglere katılan kişilerin aslında orada olmadığını, görüntülerin yapay zeka ile üretildiğini öne sürdü.

ABD Başkanı miting görüntülerini paylaşan medya kuruluşlarına yüklendi ve onları "kasıtlı olarak sahte haberler paylaşmakla" suçladı. Trump, İran'ın medyayı manipüle etmek için yapay zeka kullandığını iddia etti.

Trump, "Bir meydanda yaklaşık 250 bin kişinin Hamaney'i ne kadar sevdiğini söylediğini gösterdiler — tamamen yapay zeka tarafından üretilmişti. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Medya bunun gerçekleşmediğini biliyordu, ama sanki büyük bir destek varmış gibi olayı abarttılar. Aslında hiçbir destekleri yok" diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'la görüştüklerini de belirtti. Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Ama hazır olduklarını sanmıyorum — ama oldukça yaklaştılar. Anlaşma yapmak istediğimden emin değilim çünkü kiminle muhatap olduğumuzu kimse bilmiyor; zira liderlerinin çoğu öldürüldü. Yani bir anlaşma yapmak istediğimizden bile emin değilim. Ancak onlar anlaşmayı çok istiyor — evet" diye konuştu

Trump, İran'da "zafer ilan etmek istemediğini" de ekledi. Savaşın bir süre daha süreceğini belirtti.