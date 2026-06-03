İktidar 18.9 trilyon liralık bütçeden emekli ve asgari ücretliye refah payı verecek kaynak bulamadığı için dar gelirlinin son umudu adeta ABD Başkanı Donald Trump oldu. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in Trump hükümetinin, seçim öncesi Türkiye’ye swap yoluyla destek verebileceğine ilişkin bir analist raporunu haberleştirmesi erken seçim ve ara zam beklentilerinin oluşmasına neden oldu.

Hem emekliler hem de asgari ücretliler, her zam döneminde ‘kaynak yok’ bahanesine sığınan AKP iktidarının ABD’den alacağı desteğin ardından maaşlara zam yapıp yapmayacağını düşünmeye başladı.

‘1 AYDA BUHAR OLUR’

Yatırım bankası Jefferies International stratejisti Durukal Gün, raporunda Trump yönetiminin geçen yıl Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap anlaşması yaptığını hatırlattıktan sonra AKP iktidarına verilecek desteğin lira üzerindeki baskıları hafifletebileceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altında alabileceğini savundu. Bu haberin ardından ekonomistler erken seçim beklentilerinin arttığını söylerken, ek iş yaparak ya da borçlanarak geçinmeye çalışan dar gelirli de bu yıl veya gelecek yıl için zam hesabı yapmaya başladı.

3 yıldır iktidardan seyyanen zam bekleyen memur emeklileri de, açlık sınırının altındaki maaşla yaşam mücadelesi veren işçi emeklileri de iktidar medyasında çıkan ‘En düşük emekli maaşı 36 bin lira olacak’ haberinin altında “Seçime yakın yapılacak zammın, halkın gözünde değeri yoktur”, “Geçti Bor’un pazarı”, “Çılgın rakam dedikleri 36 bin lira bile 1 ayda buhar olur”, “Emekli maaşı en az 50 bin lira olmalı” gibi yorumlar yaptı.

Arjantin 4 ayda geri ödedi

ABD, Ekim 2025’te Arjantin’deki parlamento seçimlerinden önce ABD yanlısı politikalar uygulayan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’ye destek olmak için 20 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanmıştı. Arjantin 20 milyar dolarlık ‘sıra dışı’ anlaşmanın 2.5 milyar dolarlık kısmını kullandı. Milei hükümeti 2.5 milyar doları para birimi pesodaki değer kaybını frenlemek ve IMF’ye olan borçlarının bir kısmını kapatmak için kullandı. Arjantin’in, ABD’ye olan borcunu bu yılın ocak ayında ödediği açıklandı.

Büyük risk var halka yük olabilir

Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, olası swap anlaşması için “Swaplar ne sihirdir ne de keramettir. Kullanım alanı dardır. Gerçek döviz pozisyonunu gizler. Vadesinde döviz iade edilir. Risk gerçekleşirse halkın omuzlarına büyük yük bindirir” dedi. Analist Timothy Ash Türkiye’nin Katar ve Suudi Arabistan’dan da swap desteği alabileceğini yazdı.

ABD karşılığında bizden ne ister?

Erken seçim beklentisiyle ilgili Ekonomist Selim Somçağ, “Haber doğruysa bu yıl erken seçim var. Milei ülkesinin varlıklarını küresel sermayeye peşkeş çekiyor. Trump karşılığında bizden ne isteyecek” sorusunu sordu. Analist Haluk Bürümcekçi de “Türkiye gibi IMF desteği olmadan istikrar arayan ülkeler için dikkate değer bir gelişme” yorumunu yaptı.