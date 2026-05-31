ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Durum Odası'nda yapılan bir toplantıda heyetinin İranlı yetkililerle vardığı anlaşmada bazı değişiklikler talep etti.

Amerikalı yetkililer Trump'ın bu anlaşmayı istediğini ve yakın zamanda tamamlamayı beklediğini belirtti.

Ancak Trump özellikle İran'ın nükleer malzemesi konusundaki bazı maddeleri güçlendirmek istiyor.

Bu talep taraflar arasında birkaç gün sürebilecek yeni bir müzakere süreci başlattı. Beyaz Saray yetkilisi toplantının ardından yaptığı açıklamada "Başkan sadece Amerika için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır ve bu anlaşma İran'ın asla bir nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacaktır" dedi.

İranlı yetkililer de henüz nihai metni onaylamadıklarını duyurdu. Oysa daha önce bazı Amerikalı yetkililer Tahran'ın imzaya hazır olduğunu ve sürecin tamamen Trump'a bağlı olduğunu iddia etmişti.

Kaynaklara göre Trump ekibinden taslak metindeki İran nükleer programı maddelerinde değişiklik yapmasını istedi.

Mevcut mutabakat zaptı İran'ın nükleer silah peşinde koşmama taahhüdünü içeriyor fakat ötesinde somut bir taviz barındırmıyor.

Metne göre nükleer taahhütler ile yaptırımların kaldırılması için 60 günlük bir müzakere süreci olacak.

İlk gündem maddeleri ise zenginleştirilmiş uranyum stokunun imhası ve zenginleştirmenin sınırlanması konusunu kapsıyor.

Trump özellikle bu bölümü değiştirmeyi hedefliyor. Üst düzey bir yönetim yetkilisi uranyum hakkında "Burada Amerika'nın malzemeyi nasıl alacağı ve sürecin zamanlamasıyla ilgili daha fazla detay gerekiyor" dedi.

'BİR ANLAŞMA OLACAK'

Başka bir kaynak Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair ifadeleri de değiştirmek istediğini belirtti. Ancak İran'ın bu değişikliklere cevap vermesi zaman alıyor.

İran yönetiminin elektronik araçlar kullanmadığını belirten yetkili "kelimenin tam anlamıyla mağaralardalar ve e-posta kullanmıyorlar" dedi.

Beyaz Saray yönetimi başkanın taleplerinin karşılanması için bir süre daha beklemeye kararlı görünüyor.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi "Bir anlaşma olacak. Bunun ne kadar yakın olduğunu hep birlikte göreceğiz.Başkanın istediklerini alması için beklemeye hazırız. Bu süreç bir hafta sürebilir veya daha az ya da daha fazla olabilir. Önümüzdeki hafta başında elimizde somut bir şeylerin olmasını umuyoruz" dedi.

Bu sırada İran devlet medyası anlaşmanın yakın olduğunu ancak henüz kesinleşmediğini bildirdi.

İran tarafı ayrıca dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonun kendilerine iade edileceğini iddia etti. Ancak Beyaz Saray bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili resmi bir yorum yapmaktan ise kaçındı.