ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social hesabından yine Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklendi. Trump yaptığı açıklamada, faiz oranlarının en az iki ila üç puan düşürülmesi gerektiğini belirterek durumun olumsuza döndüğü anda Fed'in faizleri artırabileceğini söyledi.

Trump, "En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız. Eğer işler daha sonra olumsuza dönerse, oranı artırın." dedi.

POWELLL BUGN RAPOR SUNACAK

Jerome Powell, Amerikan Kongresi'ne bugün ve yarın "Altı Aylık Para Politikası Raporu"nu sunacak. Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak sunum Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapılacak. Powell sunumun ardından Komite üyelerinin sorularını cevaplayacak.

Yarın aynı saatte ise Senato Bankacılık ile Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne "Altı Aylık Para Politikası"nı sunacak olan Powell burada da soruları yanıtlayacak.