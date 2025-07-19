Finans çevreleri ABD’de para politikasına olası siyasi müdahaleleri tartışırken, tarihsel olaylar arasında Türkiye örneğini sıkça referans olarak veriyor. Nitekim, ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Bank of America (BofA) tarafından hazırlanan bir araştırma raporunda, son 30 yılda çeşitli ülkelerde görevden alınan merkez bankası başkanları sıralandı.

ENDİŞE BÜYÜYOR

BofA ‘Trump Powell’ı kovabilir mi?’ tartışmasını konu alan bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye’de 2019 ve 2021’de Murat Çetinkaya ile Naci Ağbal’ın görevden alınması, Arjantin’de Martín Redrado’nun, Nijerya’da Sanusi Lamido Sanusi’nin görevden uzaklaştırılması, Rusya ve Macaristan’da siyasi müdahale girişimleri örnek olarak gösterildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın belirsizlik nedeniyle gelecekteki faiz kararlarında “bekle ve gör” yaklaşımını benimsemesi ABD Başkanı Donald Trump’ın öfkesini çekti. Trump, Powell’ı hızlı faiz indirimleri yapmaya çağırırken, Fed’in bağımsızlığı konusunda endişelere yol açtı.

BofA, son 30 yılda görevden alınan Merkez Bankası başkanlarını sıraladı

Trump’ın Powell’ı görevden alma ihtimali piyasalarda endişe yaratırken, küresel finans çevreleri Türkiye’yi örnek gösteriyor. TCMB’de 8 yılda en son Fatih Karahan göreve atanana kadar 5 başkan görev yaptı. 4 yıllığına atanan başkanlar görev süresini dolduramadı.