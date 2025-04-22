ABD Başkanı Donald Trump, faiz politikaları nedeniyle uzun süredir eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sözlerini daha da sertleştirerek yeni bir piyasa fırtınasının fitilini ateşledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Powell’ı "ekonomiyi yavaşlatmakla" suçlayan Trump, faizlerin derhal düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP'TAN 'BAY ÇOK GENÇ' POLEMİĞİ

Trump, paylaşımında Powell için “Bay Çok Geç” ifadesini kullanarak, faiz indiriminin gecikmesi durumunda ABD ekonomisinin yavaşlayacağını belirtti. Fed’e yönelik bu sert çıkış, Powell’ın görevde kalıp kalmayacağına dair yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

PİYASALARDA SERT SATIŞ DALGASI

Trump’ın açıklamalarının ardından Wall Street’te sert bir satış dalgası yaşandı. Dow Jones endeksi günü yüzde 2,39 kayıpla kapatarak 38.206,64 puana geriledi. Böylece, endeks 1932’den bu yana görülen en kötü nisan aylarından birine doğru ilerliyor. Nasdaq endeksi yüzde 2,45, S&P 500 ise yüzde 2,36 oranında değer kaybetti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Ekonomik belirsizlikler ve faiz indirimi konusundaki tedirginlikler en çok teknoloji sektörünü etkiledi. Özellikle tüketiciye yönelik hizmet sunan teknoloji devleri büyük değer kayıpları yaşadı. Nvidia hisseleri yüzde 4,5 düşerken, Amazon yüzde 3,1, Tesla ise yüzde 5,8 oranında değer kaybetti.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED KARARINDA

Piyasalar şimdi Fed’in vereceği bir sonraki faiz kararına odaklanmış durumda. Uzmanlar, Trump’ın açıklamalarının Powell üzerindeki baskıyı artırdığını, ancak Fed’in siyasi etkilerden bağımsız hareket etmeye devam edeceğini belirtiyor.

Asya borsaları, yatırımcıların ABD varlıklarını satmasıyla Wall Street'te görülen kayıpların ardından yön bulmakta zorlanırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığı konusunda endişeler tahviller üzerinde baskı oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri düşürmediği için giderek daha sert eleştirilerde bulunmasıyla dün Wall Street endeksleri yaklaşık %2.5 geriledi ve dolar son üç yılın en düşük seviyelerine indi.