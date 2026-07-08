CHP lideri Özgür Özel, partisini ikiye bölen mutlak butlan kararı sonrası il ziyaretlerine devam ederken dün çok sayıda milletvekili ile birlikte Eskişehir’de gövde gösterisi yaptı. Grup toplantısında konuştu ve esnaf ziyaretinde bulundu. Butlan kararı sonrası da 19’uncu il ziyaretini yaptı. Ziyarette “Yürüyelim arkadaşlar, ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız” pankartları açıldı. Özel, NATO Zirvesi’ne değindi ve şunları söyledi:

’GÖBEKTEN BAĞLI’

“Yüzlerce insanın gözaltına alındığı, meydanların kapatıldığı ve yolların bariyerlendiği, esnafın iş yapmasının önüne geçildiği bir yerde ülkenin başkenti perişan haldedir. Bu kadar özgüvensiz bir yönetim anlayışı olmaz. Ülke adına bir utanç durumuyla karşı karşıyayız. Tarihimizde ABD’ye bu kadar göbekten bağlı bir yönetim görülmemiştir.”

Özel Trump ile ilgili konuşurken şöyle devam etti? “O Trump ki Türkiye’deki yargının bağımsız olmadığını yüzümüze vurmak için her seferinde ‘O akıllı bir adam. Bir papazım vardı, ondan istedim hemen yolladı’ diyerek Brunson’ı ki Erdoğan’ın ‘Bu can bu bedende durdukça o papaz gidemez. Ver papazı, al papazı’ deyip Trump‘ın bir telefonuyla papazı Oval Ofis’e yolladığını Trump her seferinde hatırlatmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı’na ‘Biz ona onda olmayanı veriyoruz, meşruiyet veriyoruz. Geri kalan her şeyi onlardan alıyoruz’ diyenlere sessiz kalamaz. ‘Bizden 5 dakika randevu almak için bize yalvarıyorlar’ diyen Dışişleri Bakanıyla sonra Oval Ofis’te şakalaşılamaz. O Trump ki Türkiye’ye gelip Anıtkabir’i ziyaret etmeyen bir Amerikan Başkanıdır.

165 KIZ ÇOCUĞU

1959’da Eisenhower‘ın, 1991’de baba Bush’un, 1999’da Clinton’ın, 2004’te oğul Bush’un, 2009’da Obama’nın Anıtkabir ziyaretleri kayıtlarda iken taslak programa ‘Anıtkabir ziyareti’ yazıp, sonra o ziyareti çıkarıp da Ankara’ya gelen bir Amerikan Başkanı’nın bugün Erdoğan tarafından çocuklarla karşılanacağının haberleri geçmektedir. Eğer Amerikan Başkanı çocuklarla karşılanacaksa o çocuklar ellerinde İran’da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır. Beş ay sonra ülkesinde topal ördek haline gelecek birisine yaranmak için böyle bir ilişki ağı asla ve asla savunulamaz.”

Özel köylü kasketiyle vatandaşlara seslendi.

İki kilometrelik yolda Özel izdihamı

ÖZGÜR BAŞKAN

Özel, grup toplantısı sonrası kalabalık bir grupla Hamamyolu Caddesi’ne yürüdü. Yaklaşık iki kilometrelik yolda “Özgür başkan” sloganları atıldı. Araçlar kornalarıyla destek verdi. Özel vatandaşlara, “Sakın bu heyecan biter mi demeyin, bitmez. Bu millet seçeneksiz değil, meydan meydan büyüyoruz’’ dedi.

TIKA BASA DOLDU

Toplantının yapıldığı 2 bin kişilik Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi tıka basa doldu.

BAŞARIR AÇTI

Genel Merkez yönetiminin ihraç işlemi yaptığı Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır toplantının açılış anonsunu gerçekleştirdi. Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

BÜYÜKERŞEN

Özel, Yılmaz Büyükerşen’i de selamladı ve “Eskişehir denince bozkırın ortasında bir cennet yaratan efsane başkan, ustamız Yılmaz Büyükerşen’i selamlıyorum. Emanetine gözü gibi bakan Ayşe Ünlüce’ye den teşekkür ediyorum” dedi.

YUHALADILAR

İktidarın faize ödediği para, köprü ve otoyollara verilen garantiler salonda yuhalanarak karşılandı. Özel’in, iktidara “Zenginlere daha çok zengin olma garantisi veriyorlar biz geçim garantisi vermeye defterini dürüp hesabı kapatmaya geliyoruz” sözleri destek gördü.