ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert bir dille eleştirdi.

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur, ancak ona bir şeyler oldu. Kesinlikle çıldırdı! Gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor ve sadece askerlerden bahsetmiyorum. Ukrayna'daki şehirlere sebepsiz yere füzeler ve insansız hava araçları atılıyor" paylaşımını yaptı.

PUTİN'İN SİVİLLERİ BOMBALIYOR

Rusya, geçtiğimiz gece Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere büyükşehirlerini füzelerle bombaladı.

Bombalama sonucu en az 12 sivil yaşamını yitirdi, birçok bina kullanılamaz hale geldi. ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi, saldırılardan bir fotoğraf paylaşarak "Burası Kiev. Rusya sivilleri bombalıyor. Bu Cenevre anlaşmasına aykırı. Bir an önce ateşkes ilan edilmeli" açıklamasını yaptı.

ABD, İstanbul görüşmelerinde bir ateşkesin sağlanamamasının sebebi olarak Putin'in katılım göstermemesine bağlıyor. İstanbul zirvesinden beri ABD'li liderler, Rusya'yla ilgili söylemlerini sertleştirdi.

Trump, paylaşımının devamında "Putin'in her zaman Ukrayna'nın sadece bir parçasını değil, tamamını istediğini söyledim ve belki de bu doğru çıkıyor, ama eğer bunu yaparsa, bu Rusya'nın çöküşüne yol açacaktır!" dedi.

ZELENSKİ'Yİ DE ESİRGEMEDİ

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye de eleştirmeyi ihmal etmedi.

ABD Başkanı, paylaşımında, "Aynı şekilde, Başkan Zelenski de bu şekilde konuşarak ülkesine iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bu durumdan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur." dedi

Trump, Kiev'in 3 yıldır işgalci Rusya'ya karşı verdiği savunma savaşından sonra toprakları konusunda taviz vermesini istiyor.

Putin, Kırım ve Ukrayna'da işgal ettiği 4 bölge üzerinde tanınmış hakimiyet talep ediyor. Kiev her ne kadar bu talepleri kabul etmese de, Ukrayna ordusu ağır bir şekide yıpranmış durumda.

Trump, "Ben Başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Bu Zelenskinin, Putin'in ve Biden'ın savaşı, Trump'ın değil, ben sadece büyük beceriksizlikler ve nefretle başlatılan bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum" sözleriyle paylaşımını bitirdi.