ABD, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta arabulucu rolü için Suudi Arabistan'daki temaslarını Rusya'ya taşıdı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya tarafıyla görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump da vladimir Putin'le 'son derece verimli' bir görüşme yaptığını duyurdu.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona ermesi için iyi bir şans var. Ancak şu anda binlerce Ukraynalı asker Rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda ve çok kötü ve savunmasız bir konumdalar. Başkan Putin'den hayatlarının bağışlanmasını istedim. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş korkunç bir katliam olacaktır. Tanrı hepsini korusun!"