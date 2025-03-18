Trump'ın, Putin'i Rusya'nın Ukrayna ile savaşında ateşkesi kabul etmeye ve üç yıldır devam eden çatışmaya daha kalıcı bir son vermeye zorlaması bekleniyor .

0750 GMT itibarıyla ruble RUB= tezgah üstü piyasada dolara karşı 81,40 seviyesinden işlem gördü ve 27 Haziran 2024'ten bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Ruble bu yıl şu ana kadar yüzde 28'den fazla değer kazandı.

Rusya'da en çok işlem gören yabancı para birimi Çin yuanı karşısında ruble, Moskova Borsası'nda (MOEX) işlem gördüğü 27 Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan 11,22'ye yüzde 1,3 artışla çıktı.

Rus para birimi mevcut seviyelerinde yeterince uzun süre kalırsa ve döviz kuru ithal malların fiyatlarını etkilerse, rubledeki yükseliş merkez bankasının enflasyon oranlarını düşürmesine yardımcı olabilir.

Düzenleyicinin kurulu, şu anda 20 yıldan uzun süredir en yüksek seviyede olan kıyaslama oranını görüşmek üzere 21 Mart'ta toplanacak. Reuters anketindeki tüm analistler, düzenleyicinin oranı yüzde 21'de tutmasını bekliyordu .