ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sert ifadelerle yüklendi.

Trump, paylaşımında, “Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler,” sözleriyle dikkat çekti. Eski başkanın açıklamaları, ABD-Rusya ilişkilerinin seyrine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Trump, son dönemde yaptığı çeşitli açıklamalarda, Rusya’nın Ukrayna ile ateşkes sürecinde ağır davrandığını dile getirmiş; bu durumdan duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etmişti. ABD'nin iç politikasında yeniden adaylık süreciyle öne çıkan Trump’ın dış politika mesajları, 2024 seçimlerine giden yolda hem destekçileri hem de rakipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan Kremlin cephesinden Trump’ın açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Ancak Trump’ın agresif söylemleri, uluslararası analistlere göre, seçim stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.