ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusunun Kursk bölgesinde binlerce Ukraynalı askeri kuşattığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onların hayatlarını bağışlamasını istediğini söyledi.

Ancak Ukrayna ordusu ve bölgede savaşan askerler bu iddiayı reddetti. Ukrayna, geçen yaz düzenlediği ani saldırı sırasında ele geçirdiği topraklardan çekildiğini kabul etti, ancak birliklerinin kuşatma altında olmadığını vurguladı.

Ukrayna ordusu, geri çekilmeyi güvence altına almak için takviye birlikler gönderdi. Bu sürecin birkaç gündür devam ettiğini belirten yetkililer, operasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Ancak Beyaz Saray, Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff’un Moskova’da Putin ile görüşmesinin ardından farklı bir iddia sundu.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mükemmel ve verimli görüşmeler yaptık. Bu korkunç ve kanlı savaşın sonunda biteceğine dair güçlü bir ihtimal var. Ancak şu an, tam da bu anda, binlerce Ukraynalı asker Rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda ve çok kötü bir pozisyondalar” dedi.

Ancak Trump, bu iddiasının arkasını herhangi bir kanıtla doldurmadı. Diğer yandan Ukrayna askerleri, Kursk bölgesinden nizami bir şekilde çekildikleri görüntüleri paylaştı.

PUTİN'İN İDDİASININ AYNISI

Putin, önceki gün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında benzer bir iddiada bulunmuştu.

Rus lider, Ukraynalı askerlerin Kursk bölgesinde “tüm teçhizatlarını bıraktıklarını” ve bölgenin fiziksel olarak kuşatılacağını söyleyerek, “Ya ölürler ya da teslim olurlar” ifadelerini kullandı.

Trump, Putin’in açıklamalarını tekrarlayarak, “Başkan Putin’den askerlerin hayatlarını bağışlamasını ısrarla talep ettim. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir katliam olur. Tanrı onları korusun” dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Trump’ın açıklamalarını yalanladı ve Rusya’nın bu tür iddiaları siyasi baskı amacıyla yaydığını belirtti.

Genelkurmay sözcüsü, “Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesinde düşman tarafından kuşatıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar Rusya tarafından siyasi amaçlarla ve Ukrayna ile müttefiklerine baskı oluşturmak için üretilmektedir” denildi.

Açıklamada, Ukrayna güçlerinin daha avantajlı savunma hatlarına çekildiği, operasyonel görevlerini sürdürdüğü ve herhangi bir kuşatma tehdidi olmadığı ifade edildi.

SAVAŞAN ASKERLER İDDİAYI REDDETTİ

Bölgede savaşan Ukraynalı askerler de Trump’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kursk bölgesinde görev yapan Artem Kariakin, “Ruslar, bizi tam anlamıyla kuşatmaya alabilmiş değil. Bunun için hamle yapıyorlar, ancak direniş gösteriyoruz. Çoğu birlik, durumun kötüleşmesi ihtimaline karşı güvenli şekilde geri çekildi” dedi.

Ukraynalı bir başka asker, Trump’ın iddialarına ilişkin kısa bir yanıt verdi: “Bay Trump o kadar fazla yanlış bilgi yayıyor ki kendisi hakkında yorum yapmayacağız.” Çekilen Ukraynalı askerlerden biri olan Vitalii ise bölgede hiçbir zaman binlerce askerin bulunmadığını belirtti ve “Üç ila beş kişilik küçük grupların kuşatıldığı oldu, ancak büyük çaplı bir kuşatma yaşanmadı” dedi.