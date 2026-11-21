Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ardından dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Çin ziyareti sırasında Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Trump, savaşın sona erdirilmesi konusunda Rus liderle olumlu bir diyalog yürüttüklerini ifade etti.

‘DİPLOMATİK YOLLARLA SONA ERMESİNİ İSTEDİ’

Putin'in diplomatik çözümden yana olduğunu savunan Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim; Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomatik yollarla sona ermesini istediğini açıkça dile getirdi" diye konuştu.

PUTİN İLE ZELENSKİY ARASINDAKİ HUSUMETE DİKKAT ÇEKTİ

Rusya ve Ukrayna liderleri arasındaki ilişkilerin barış görüşmelerinin önündeki önemli engellerden biri olduğunu belirten Trump, iki liderin birbirlerine yönelik yoğun düşmanlık beslediğini söyledi.

Trump, "Putin savaşı sona erdirmek istiyor. Dürüst olmak gerekirse, bu çok zor bir şey. Zelenskiy ve Putin gibi birbirinden nefret eden iki kişi var ve bu insanlar savaşı nasıl sona erdireceklerini bilmiyorlar. Savaşı bitirmek istiyorlar ancak ikisi de bu durumdan kurtulamıyor" ifadelerini kullandı.

'BU SAVAŞ ASLA YAŞANMAZDI'

ABD'nin çatışmanın sona erdirilmesi için taraflara destek vermeye çalıştığını belirten Trump, Putin ile yaptığı görüşmede dikkat çekici bir diyalog yaşandığını da aktardı.

Rus liderine, "Ben başkan olsaydım savaşa girer miydiniz?" sorusunu yönelttiğini söyleyen Trump, Putin'in bu soruya, "Hayır, bu savaş asla yaşanmazdı" yanıtını verdiğini öne sürdü.