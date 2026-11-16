ABD, Rusya ve Çin liderleri, Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Washington ve Moskova'dan yapılan açıklamalara göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme 19 Kasım'da yapılacak.

APEC Zirvesi ise 17-19 Kasım tarihleri arasında Çin'in Şıncın kentinde düzenlenecek.

TRUMP VE Şİ ARASINDA İKİLİ GÖRÜŞME DE GÜNDEMDE

APEC Zirvesi'ne Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Avustralya, Kanada, Şili, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Meksika, Rusya, Tayland ve Vietnam'dan devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor.

Trump ile Şi Cinping'in 20 Kasım'da ayrıca ikili bir görüşme gerçekleştirmesi de gündemde.

Öte yandan Putin ile Trump arasında ayrı bir ikili görüşme planlanmış değil. Çin yönetiminden ise üçlü zirveye ilişkin henüz ayrıca bir açıklama yapılmadı.