Cem YILDIRIM

32 ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılacağı NATO zirvesi için hazırlıklar son aşamaya geldi. Bir değişiklik olmazsa zirveye ‘’NATO’dan çekilmeyi düşündüğünü’’ açıklayan ABD Başkanı Trump da katılacak.

AĞAÇLAR KESİLDİ

Trump’ın Aİr Force One uçağının rahat şekilde iniş yapabilmesi için Etimesgut Havalimanının 2 bin 607 metre olan pisti 3 bin metreye uzatıldı. Genişliği de 60 metreye çıkarıldı.

Etimesgut ilçesi aylardır şantiye halinde, ağaçlar kesildi, eski binalar yıkıldı. Havaalanı konuk evi ve VİP salonu da yapılıyor. Şimdiye kadar 9 milyar 515 milyon lira harcandı. Konukların karşılama, uğurlama, konaklama, yemek gibi giderler için de Dışişleri Bakanlığı bütçesine 2 milyar lira konuldu. Böylelikle toplam masraf 11 milyar 515 milyon 363 bin 900 lira olacak.

Etimesgut Havalimanı yeni düzenlemeyle sadece VIP ve devlet protokol uçaklarının kullanımına açık olacak. Bu kapsamda 2.400 metrekarelik Şeref Salonu ve Devlet Konukevi inşa ediliyor. Bu yapı, devlet Başkanları ve Başbakanlarının ağırlanması için kullanılacak.

8 MİLYONLUK RAPOR

Bölgedeki yolların imar planı tadilat etüt raporu bile 8 milyon 999 bin TL ödendi. Konukların karşılama, uğurlama, konaklama, yemek gibi giderler için de Dışişleri Bakanlığı bütçesine 2 milyar lira konuldu. Böylelikle toplam masraf 11 milyar 615 milyon 363 bin 900 lira olacak.

Hiç çekinmeden bol bol harcadılar

-Havaalanı ‘’PAT’’ olarak tanımlanan ‘Pist-Apron-Terminal’’ sahaları onarımı ve Devlet Konukevi İnşaatı için 2 milyar 96 milyon TL’

-Havalimanı PAT sahalarında 2. etap işleri için 3 milyar 439 milyon TL

-Havalimanı çevre yolları için 3 milyar 971 milyon 364 bin TL

-Havaalanı ile zirvenin bazı oturumlarının yapılacağı AyYıldız Yerleşkesini birbirine bağlayacak yolun imar planı ve tadilat etüt raporu için 8 milyon 999 bin TL.

-Konukları karşılama, uğurlama, konaklama, yemek gibi giderler için Dışişleri Bakanlığı Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü bütçesinden yapılacak 2 milyar lira…