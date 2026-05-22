ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un Polonya'ya planlanan 4 bin askerlik sevkiyatı iptal etmesinden bir hafta sonra bu ülkeye 5 bin ek asker gönderileceğini açıkladı.

Truth Social platformunda paylaşım yapan Trump, bu kararın geçen yılki seçimlerde desteklediği Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan yakın ilişkisine dayandığını belirtti.

Polonya lideri Nawrocki daha önce verdiği bir demeçte Trump hakkında oldukça olumlu kullanmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, "Trump, Vladimir Putin'i durdurabilecek ve Ukrayna'daki savaşı bitirebilecek tek dünya lideridir" demişti.

ABD'nin halen Avrupa güvenliğinin tek garantörü olduğunu savunmuştu. Yeni askerlerin eski planın parçası olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

TRUMP ASKERLERİ ÖDÜLE DÖNÜŞTÜRDÜ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise daha önce yaşanan iptalin sadece geçici bir gecikme olduğunu ve Polonya'daki güçlü askeri varlığın süreceğini açıklamıştı.

Bu hamle, Beyaz Saray'ın "Öncelik Amerika" vizyonu kapsamında Avrupa'daki askeri varlığını azaltma sinyalleri verdiği bir döneme denk geliyor.

Washington yönetimi, Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında İran savaşı yüzünden çıkan tartışmanın ardından Almanya'dan 5 bin asker çekileceğini duyurmuştu.

Trump, ABD'nin İranlı müzakereciler tarafından küçük düşürüldüğünü öne süren Merz'e büyük tepki göstermişti. Polonya'ya konuşlandırılacak yeni birliklerin Almanya'dan çekilen askerler olup olmadığı bilinmiyor.

Bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri ise bu kararın Rusya'ya yanlış bir mesaj gönderme riski taşıdığını belirterek Almanya'dan asker çekilmesini eleştiriyor.

Mevcut durumda Almanya, 36 binden fazla aktif askerle ABD'nin Avrupa'daki en büyük askeri üssü konumunda bulunurken İtalya ve İngiltere çok daha az sayıda Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor.