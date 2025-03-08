ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında Ukrayna’ya silah yardımının durdurulmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, “Uzlaşmaya istekli olup olmadıklarını bilmem gerekiyor” diyerek Kiev'e olan silah teslimatlarını durdurma sebenini açıkladı.

Trump, Kiev ile müzakere etmenin, Rusya ile müzakerelerden daha zor bulduğunu ifade etti. Başkan, “Ellerinde koz yok. Biz onlara yardım etmeye çalışıyoruz ama Ukrayna’nın da kendi üzerine düşeni yapması lazım” dedi.

Basın toplantısı öncesinde Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Ukrayna’yı savaş alanında “ezdiğini” belirtti. Trump "Rusya Ukrayna'yı çok fena bombalıyor" diyerek barış anlaşmasının sağlanması için bunun durması gerektiğini belirtti.

Bu hususta Trump, Moskova’ya sert bir uyarıda bulunarak, “Ateşkes ve barış anlaşması sağlanana kadar Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük vergileri uygulamayı ciddi ciddi düşünüyorum” dedi.

'MASAYA BİR AN ÖNCE OTURULMALI'

Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda da Rusya ve Ukrayna’yı bir an önce müzakere masasına oturmaya çağırdı ve savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin savaşın sona erdirilmesi konusunda arabulucu rolü üstlendiğini belirten Trump, geçen ay Suudi Arabistan’da Rus yetkililerle yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini hatırlattı.

Trump, “Gelecek hafta aynı ülkede hem Rus hem de Ukraynalı yetkililerle bir araya geleceğiz” dedi. Toplantıda söz alan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, gelecek hafta Suudi Arabistan’da yapılacak görüşmelerin önemine vurgu yaptı. “Başkan çok net bir şekilde ifade etti. Çatışmaların durması gerekiyor ve her iki tarafın da masaya oturması şart. Her iki lider de bunu yalnızca Başkan Trump’ın başarabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ben ve Ukrayna heyeti önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’da bir araya geleceğiz” dedi.