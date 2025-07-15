ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı yaptırımla tehdit etmesi sonrası düşüşte olan altın yükselişe geçti. Yaptırım tehdidi sonrası 3.340 dolar olan spot altın 3.360 dolara fırladı.

ABD Başkanı Trump, "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bugün Ukrayna’ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD’nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Trump'ın tehditleri ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerle birlikte yatırımcı tekrar güvenli liman altına yöneldi. Sabah seansında spot altın yüzde 0,59 artışla 3.360 dolarda hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Küresel endişelerle artan ons altın fiyatı yurt içinde de gram altının yükselmesine neden oluyor. Sabah seansında gram altın 4.344 liraya kadar çıktı. Kapalıçarşı'da ise 4.353 liradan işlem görüyor.