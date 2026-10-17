ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Karar, Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere de tarifeler getirilmesini öngören düzenlemenin yürürlüğe girmesine iki gün kala geldi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Trump'ın söz konusu yaptırımları askıya alan kararnameye imza attığı bildirildi.

Açıklamada kararın gerekçesi olarak “ulusal çıkarlar” gösterildi.

EYLÜLDE İMZALAMIŞTI

Trump, Rus hükümeti ve devlet şirketlerine yaptırım ile Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarife getirilmesini öngören yasa tasarısını 18 Eylül'de imzalamıştı.

ABD Başkanı, 9 Ekim'de ise küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Bu açıklama, ABD Kongresinin Başkana Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden yalnızca birkaç hafta sonra gelmişti.