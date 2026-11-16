Kalıcı bir barış anlaşmasının görünmediği bir süreçte ABD, USS Theodore Roosevelt uçak gemisini bu hafta sonu Umman Denizi'ne gönderdi.

Bu gelişmeyle birlikte pazartesi gününden itibaren ABD Merkez Komutanlığı'nın Orta Doğu'daki komuta bölgesinde, doğrudan İran yakınlarında üç uçak gemisinin ve refakatçi gemileri konuşlandı.

Bölgede en son İran savaşının başladığı 28 Şubat 2026 tarihinde bu ölçekte bir konuşlanma gerçekleşmişti.

USS George H. W. Bush ve USS George Washington uçak gemileri halihazırda bölgede bulunuyor.

'SALDIRIDAN VAZGEÇTİM' DERKEN ELİ TETİKTE

USS Theodore Roosevelt'in bölgeye varışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırması yönünde artan baskılarla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor.

Trump, daha önce İran'a karşı yürütülen savaşın askeri açıdan "fiilen sona erdiğini", İran'ın askeri olarak "başının kesildiğini" ve şu aşamada yeni büyük saldırılara gerek olmadığını söylemişti.

Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşan Trump, İran'ı vurmaktan vazgeçti.

Ancak aynı zamanda ABD'nin "hazır ve ateş etmeye hazır" kaldığını ve ihtiyaç duyulması halinde yeniden vurabileceğini açıkça belirten Trump, askeri yığınakla birlikte İran'ı savaşa dönüşle tehdit etmeyi sürdürüyor.

Trump, bu açıklamalarından birkaç gün önce, "İran ile bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin elinde İran'a ait "yüz milyarlarca dolar" para bulunduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nı kastederek "Ve boğazları da bizde!" dedi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ YASAKLADI

Bu gelişmelere paralel olarak ABD Başkanı, perşembe günü Başkan Yardımcısı JD Vance'i İran konusundaki yetkilerinden aldı.

Vance, mollalara karşı yürütülen savaşı Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde aldığı seçim yenilgisinin temel nedeni olarak nitelendirmiş ve medya raporlarına göre askeri saldırıları kurum içinde defalarca eleştirmişti.

Trump'ın bu nedenle İran müzakerelerini yardımcısına devrettiği belirtilirken, bu sürecin artık sona erdiği ve Vance'in bundan böyle "tamamen" yolsuzluk ve suçla mücadeleye odaklanacağı kaydedildi.

Bu değişikliğin, savaşın yeniden alevlenmesi durumunda Vance'in sürece daha az engel teşkil edeceği anlamına geldiği ifade ediliyor.

ABD'Lİ BAKANLAR GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Öte yandan Gizli Servis, İran tarafından ABD hükümetine yönelik olası bir saldırı tehlikesini oldukça yüksek seviyede değerlendiriyor.

Bu kapsamda aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio (55) ve Savaş Bakanı Pete Hegseth'in (46) de bulunduğu çok sayıda kabine üyesi özel olarak korunan güvenli bölgelere götürüldü.

İsrail gazetesi Israel Hayom'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump da bu tehdit nedeniyle kamuoyu önündeki programlarını büyük ölçüde azalttı.