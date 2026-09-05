ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile savaşın sona ermesinin ardından Orta Doğu'daki yaklaşımını belirleyecek kapsamlı bir strateji üzerinde çalıştığı bildirildi.

Konu hakkında bilgi sahibi iki ABD'li yetkili ve iki diğer kaynağın aktardığına göre plan, henüz taslak hazırlığının erken aşamalarında bulunuyor.

Hazırlanan stratejinin, İran savaşı bittikten sonra ve Başkan Trump'ın görev süresinin son iki yılında ABD'nin bölge politikasını yönlendirmesi amaçlanıyor.

Planlama sürecinde, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler ile ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler belirleyici iki önemli gelişme olarak öne çıkıyor.

'DAHA BÜYÜK BİR ŞEY' GELİYOR

ABD'li yetkililer, stratejiye ilişkin ilk çalışmaların Trump yönetiminin hem kıdemli siyasi düzeyinde hem de kurumlar arası çalışma düzeyinde yürütüldü.

Kaynaklar, Trump'ın son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla planın tartışıldığı ve fikirlerin sunulduğu iki toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump'ın özel görüşmelerinde, İran ile savaşın ardından Orta Doğu'da "çok daha büyük bir şey" üzerinde çalıştığını söylediği aktarıldı. Beyaz Saray ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

İRAN PLANI ŞEKİLLENDİ

Kaynaklara göre stratejinin olası parçaları olarak üç ana unsur öne çıkıyor. İlk olarak, ABD'nin garantörlüğünde İran'ı çevrelemek amacıyla ABD müttefikleri arasında bölgesel bir ittifak oluşturulması hedefleniyor.

İkinci unsur, Trump'ın Gazze planının bir sonraki aşamasını güvence altına alarak, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına vararak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim 2023 saldırılarının bölgesel etkilerini nihayete erdirmek için kararlı bir çaba gösterilmesini içeriyor.

Üçüncü unsur ise İbrahim Anlaşmaları'nı genişletmeyi ve Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir normalleşme anlaşmasına ulaşmayı kapsıyor.

HER ŞEYİ BELİRLEYECEK SEÇİM

Trump yönetiminin, 27 Ekim seçimlerinin ardından kurulacak yeni İsrail hükümetinin savaş sonrası stratejide iş birliği yapmaya istekli ve muktedir olmasını umduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte bazı ABD'li yetkililer, Trump'ın İsrail seçimlerinin sonuçlarından bağımsız olarak ve hatta siyasi bir kilitlenme yaşansa dahi planı uygulamak için bastıracağını vurguluyor.

Süreç hakkında bilgilendirilen bir kaynak, taslağın hazırlanmasının birkaç hafta daha alacağını belirterek, "Onu pişiriyorlar ama henüz pişmedi" ifadesini kullandı.

Aynı kaynak, "Fikir, savaştan sonra bölgesel bir ittifakın nasıl yaratılacağı da dahil olmak üzere bölgedeki pek çok şeyi birbirine bağlamak. Bölgedeki tüm ABD müttefiklerinin sürece dahil olup olmayacağı ise henüz belirsiz" değerlendirmesinde bulundu.