ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray balo salonu inşaatında seçim yenilgisi sonrası ilk kez konuştu. ABD ara seçimlerindeki hezimete değinen Trump, “Seçim sonucu büyük ölçüde İran savaşının sonucuydu. Seçim sonucuna etki edeceğini biliyordum ama başka çarem yoktu. İran nükleer silaha sahip olamaz” ifadelerini kullandı.

‘BENİ GÖREVDEN ALIRLARSA YOK OLURLAR’

Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirten Trump, “Beni görevden alırlarsa Demokrat Parti yok olur. Muhtemelen demokratlarla iyi anlaşacağım” dedi.

'ASIL SORUN SANDIĞA GİTMEYENLER DEĞİL'

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da, seçim öncesinde Cumhuriyetçi ekipte seçmen katılımına ilişkin iyimser bir hava olduğunu ancak asıl sorunun sandığa gitmeyen seçmenler olmadığını ifade etti. Vance, "Asıl sorun, 2024'te Trump/Vance'e oy veren pek çok insanın 2026'da Demokratlara oy vermesi" dedi.

'NEDEN SIRT ÇEVİRDİKLERİ ARAŞTIRILIYOR'

Seçim sonuçlarının ardından yapılan anketlere dikkat çeken ABD Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi seçmenlerin önemli bir bölümünün neden partiye sırt çevirdiğinin araştırıldığını aktardı. Vance, seçmenlerin geri dönmesi için atılması gereken adımlara ilişkin öne çıkan dört yanıtı şöyle sıraladı:

Savaşı bitirmek

Yaşam maliyeti ve enflasyona odaklanmak

Amerika'yı öncelemek

İsrail'le ilişkileri değiştirmek

YENİLGİNİN NEDENİ OLARAK SAVAŞI GÖSTERDİ

Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde ekonomik mesajların yeterince güçlü verilmemesinin de etkili olduğunu kabul eden Vance, asıl belirleyici unsurun savaş olduğunu savundu. Başkan Donald Trump'ın da seçim gecesi bu konuya değindiğini belirten Vance, "Kaybetme nedenimiz savaş" ifadesini kullandı.

GÖÇ POLİTİKALARININ GEVŞETİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

Parti içinde yenilginin nedenlerine ilişkin farklı tartışmalar yaşanacağını söyleyen Vance, göç politikalarının gevşetilmesinin çözüm olarak sunulmasına da karşı çıktı. Yasadışı işçi çalıştıran şirketlere daha fazla odaklanılması gibi uygulama değişikliklerine açık olduğunu belirten Vance, af politikası üzerinden çözüm arayanların ise seçmen tepkisinin asıl nedenini göz ardı ettiğini ileri sürdü.

Vance, Cumhuriyetçilerin seçim sonuçlarından ders çıkarması gerektiğini belirterek, partiye yönelik öfkenin ülkenin geleceği için harekete geçme motivasyonuna dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

‘EZİCİ BİR ZAFER KAZANIRDIK’

Seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Ben oy pusulasında yoktum. Olsaydım ezici bir zafer kazanırdık! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURİYETÇİLERE KARŞI ÜSTÜNLÜK KAZANDILAR

Senatoda 54 sandalyeye ulaşan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde ise 228 üyelik kazanarak Cumhuriyetçilere karşı önemli bir üstünlük sağladı. Senato yarışlarında Kansas 94, Maine 31 ve South Carolina 28 yıl aradan sonra ilk kez Demokrat senatör çıkardı.