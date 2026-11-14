ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme yapacak. Beyaz Saray'ın duyurduğu görüşmede nükleer silahların azaltılması konusunun ele alınması planlanıyor. Washington yönetimi ise görüşmelerden bir anlaşma çıkmasını beklemiyor.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, Trump'ın gelecek hafta başında önce Filipinler'e, ardından Çin'e gideceğini açıkladı. Wales, Trump'ın perşembe öğleden sonra Şi ile ikili görüşme de yapacağını bildirdi.

Görüşmelerin gündemine ilişkin konuşan Wales, “Başkan, diğer konuların yanı sıra yayılması son derece tehlikeli olan nükleer silahların dünyada azaltılması konusunu ele alacağını açıkça belirtti.” dedi.

İRAN MASADA, UKRAYNA GÜNDEMDE DEĞİL

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili, Washington yönetiminin görüşmelerden herhangi bir anlaşma çıkmasını beklemediğini vurguladı. Yetkili, toplantıyı ülkeler arasında liderler düzeyindeki görüşmeler için bir başlangıç noktası olarak nitelendirdi.

Çin'in dünyada açık ara en hızlı büyüyen nükleer cephaneliğe sahip olduğunu savunan yetkili, Pekin'in artık “yetişkinler masasına oturma” vaktinin geldiğini söyledi.

Aynı yetkili, Trump'ın Şi ve Putin ile üçlü görüşmesinde İran konusunu ele almayı planladığını, ancak Ukrayna'nın gündemde olmadığını belirtti.

FİLİPİNLER'DE TİCARET VE GÜVENLİK TEMASLARI

Beyaz Saray'ın bilgilendirme toplantısında, Trump'ın iki ülkeye yapacağı ziyaretlerde bölgesel güvenliğin yanı sıra ticaret, yatırım ve ekonomik büyüme konularının ele alınacağı aktarıldı.

Trump'ın ilk durak olan Filipinler'in başkenti Manila'da, Hint-Pasifik bölgesinde barış, refah ve güvenliği konu alan Quad (Dörtlü) liderler toplantısına katılması ve ardından Tayland ile bir ticaret anlaşması yapması bekleniyor. ABD-ASEAN Özel Zirvesi'ne katılması ve bölge liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi de planlanıyor.

Üst düzey ABD'li yetkililer, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile de görüşecek Trump'ın havacılık, savunma, enerji ve teknoloji sektörlerinde ticari anlaşmalara ve stratejik yatırımlara imza atmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bu adımların pazarları genişletmeyi ve ABD'deki istihdamı desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Trump'ın Çin ziyaretinde ise ABD'nin dengeli ticareti teşvik etme, ihracat pazarlarını genişletme ve ekonomik büyümeyi ilerletme hedefleri üzerinde durulacağı kaydedildi.