ABD Hazine Bakanlığı, Trump yönetiminin ırk temelli eğitim programlarına yönelik yeni bir düzenleme hazırladığını açıkladı.

VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK

Yeni kurallara göre, ırk temelli programlar uyguladığı değerlendirilen eğitim kurumlarının ABD Gelir İdaresi (IRS) kapsamındaki vergi muafiyetlerinden yararlanması engellenebilecek. ABD basınında yer alan değerlendirmelerde ise düzenlemenin yalnızca üniversiteleri değil, ülke genelindeki çok sayıda özel eğitim kurumunu da etkileyebileceği belirtildi.

BAŞVURULARI REDDEDİLECEK

Mayıs 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülen düzenleme kapsamında IRS, öğrenci kabulü, burs dağıtımı veya diğer eğitim programlarında "ırk ayrımcılığı" olarak nitelendirilebilecek uygulamalara yer veren kurumların vergi muafiyeti başvurularını reddedebilecek.

‘AYRIMCILIĞA YOL AÇIYOR’

Trump yönetimi, azınlık gruplarına yönelik özel hak ve imkan sağlayan programların beyaz ve Asya kökenli Amerikalılara karşı ayrımcılığa yol açtığını savunuyor.

Trump, 2025 yılında Harvard Üniversitesinin vergi muafiyeti statüsünün kaldırılmasını talep etmişti. Ancak yönetimin bu yöndeki girişimi, IRS'nin siyasi amaçlarla denetim yapmasını yasaklayan federal düzenlemeler nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

18 BİN EĞİTİM KURUMUNU ETKİLEYECEK

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde, üniversitelere ve özel okullara yapılan bağışların vergiden düşülmesi uygulamasının da etkilenebileceği değerlendiriliyor. Bu durumun, ABD genelinde yaklaşık 18 bin eğitim kurumunun yanı sıra bu kurumlara bağış yapan kuruluşların kararlarını da değiştirebileceği öngörülüyor.