ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de 'yapay zeka'nın ismine savaş açtı. Trump, ismin değiştirilmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yapay zekayla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, “Birçok kişi, 'Yapay Zeka' ifadesinin, yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu yeni olgu için çok daha zarif ve isabetli tanımlamalar; ‘‘Superior Intelligence (Üstün Zeka)’ , ‘Extreme Intelligence (Aşırı Zeka)’ ve ‘Supreme Intelligence (Süper Zeka)’ olabilir. Bu bir ankettir; herkesin oy kullanmasından memnuniyet duyarım! Sizce, giderek büyüyen bu ‘Devrim’ için en iyi isim hangisi?” açıklamasında bulundu.