Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, baş danışmanı olarak görev yaptığı ABD Başkanı Donald Trump'ın yanından ayrılmıyordu.

Neredeyse her etkinlikte beraber görünen, Trump'ı kendisi için özel bakanlık açtığı Musk, bir süre Trump'ın malikanesinde bile yaşadı.

Ancak gün geçtikçe halk tarafından daha da eleştirilen Musk, siyasi sahnede görünmez hale geldi. Trump'ın popüleritesi düşen 'DOGE Başkanı'na sırtını döndüğü iddia edildi.

Bununla birlikte Musk, seçilmesi için milyonlar harcadığı Donald Trump'ın bağış kampanyanlarından ayrıldığını duyurdu. Trump'ın küstüğü Musk, parasını alıp köşesine çekildi.

KÖTÜ DESTEKÇİ, BERBAT BAŞKAN

Elon Musk'ın sosyal medyadaki saldırgan tavrı, bir zamanlar ABD halkının göz bebeği olan milyarderin kamuoyunda itibarını yitirmesine sebep oldu.

Ancak Musk asıl sevilmeme sebebi, kendisi için açılan Devlet Verimliliği Bakanlığı'ndaki görevi oldu.

Binlerce insanı işten çıkartırken gerekli araştırmayı yapmayan Musk, hem birçok ailenin ekonomisini yerle bir etti hem de Trump hükümetinin yetkinliğinin sorgulanmasına sebep oldu.

Politico'ya konuşan siyasetçi Frank Luntz, “Halk Washington'daki savurgan harcamaları sona erdirme çabasını destekledi, ancak bunun yapılış şeklini desteklemedi. Washington'daki israfı azaltma misyonu kesinlikle yardımcı oldu, ancak kullandığı dil yardımcı olmadı" dedi.

'BİTTİ, SONU GELDİ, GİTTİ'

Kamuoyu yoklamalarında popüleritesi dibe vuran Musk'ın kötü şöhreti, Trump'ın seçmen tabınını da etkilemeye başladı.

Trump'ın boykot edilen Tesla model araçların reklamını yapması ve 'seçilmemiş, mevkisini parayla satın almış' olarak tasvir edilen Musk'la olan yakınlığı da Başkan'ın eleştirilmesine sebep oldu.

Ancak Trump için en kötüsü, Wisconsin hakim seçimlerinde bizzat Cumhuriyetçi aday için bağış kampanyası yürüten Musk'ın, bu seçimi Demokratlara kaptırması oldu. Hal bu olunca, Trump Musk'a küstü.

Politico'ya isimsiz kalmak şartıyla konuşan bir siyasetçi, durumu "O bitti, sona geldi, gitti. Anketleri berbat. İnsanlar ondan nefret ediyor" sözleriyle yorumladı.

Siyasetçi "Wisconsin'e gidip insanların oylarını satın alabileceğini, peynir şapkası takabileceğini ve 9 yaşında bir çocuk gibi davranabileceğini düşünüyor. Bu işe yaramaz. İnsanları rahatsız ediyor" diye ekledi