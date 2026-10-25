Orta Doğu'daki çatışmalar, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki deniz ablukası ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik operasyonları sonucu brent petrolün varil fiyatı 100 dolar barajını geçti. Artan akaryakıt maliyetleri ve ekonomik baskı karşısında düğmeye basan Trump, Soğuk Savaş yıllarından kalma Savunma Üretim Yasası'nın kritik bir maddesini yürürlüğe koydu.

RAFİNERİ VE BORU HATLARI İÇİN MALİ TEŞVİK

Yürürlüğe sokulan yasa aracılığıyla yerli üretimi hızlandırmak, rafineri kapasitelerini genişletmek, boru hatları inşa etmek ve sıvı yakıt depolama imkanlarını güçlendirmek için enerji şirketlerine geniş kapsamlı mali teşvikler sağlanacak. Trump tarafından imzalanan talimatta; gerekli adımların derhal atılmaması durumunda finansman yetersizliği, uzayan bürokratik izinler, altyapı yetersizliği ve tedarik zincirindeki tıkanıklıklar nedeniyle ülkenin enerji ihtiyacının zamanında temin edilemeyeceğine dikkat çekildi.

Başkan Yardımcısı JD Vance, yasa kapsamında ilk olarak Delek US Holdings'in Teksas'ta yer alan rafinerisinin kapasitesini artırmak amacıyla finansman sağlanacağını duyurdu. Trump yönetimi, enerji arz güvenliğini sağlamak için geçen yıl da aynı yasa kapsamında 1 milyar dolarlık kaynak tahsis etmişti.

3 KASIM ÖNCESİ TRUMP'A DESTEK YÜZDE 36'YA GERİLEDİ

Kongre'deki çoğunluğu koruma mücadelesi veren Cumhuriyetçiler ve Trump için benzin fiyatlarındaki tırmanış 3 Kasım seçimleri öncesinde önemli bir risk teşkil ediyor. Son anket sonuçları, Amerikalı seçmenlerin yalnızca yüzde 36'sının Trump'ın ekonomi politikalarını desteklediğini gösteriyor.